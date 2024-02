“L’agorà non salterà”, Di Paola: “Faremo le scelte anche se ci vorrà qualche giorno in più”

“Qualche giorno in più, in questa fase, ci può stare”. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, reduce dal voto odierno che ha bocciato il ddl sulle Province e quindi il ritorno alle urne per l’ente, non pare assolutamente intenzionato ad alzare il pressing politico sul Partito Democratico o su altre entità dell’agorà. Ieri, dovevano pervenire i nominativi dei potenziali candidati a sindaco per il progetto alternativo al centrodestra dei partiti e all’amministrazione Greco. Ci sono quelli espressi dai civici e dal gruppo “PeR”-Sinistra italiana-”2029”, ovvero Terenziano Di Stefano e Miguel Donegani. Nessuna novità, almeno rispetto a quello che era già ben noto da tempo. Mancano comunicazioni ufficiali invece dai dem. “Ho completato tutto il giro di interlocuzioni e contatti – conferma Di Paola che sta seguendo l’evolversi della possibile alleanza indicato come colui che dovrà poi fare le scelte condivise – non so se ci sia qualcuno intenzionato appositamente a traccheggiare. Una cosa è certa, una riflessione ulteriore va più che bene ma arriveremo a fare la sintesi”. I grillini credono nell’agorà e si sono mossi per mettere insieme più forze, anche se al momento i moderati hanno deciso di osservare senza partecipare alla corsa al candidato. “L’agorà non salterà – sottolinea il vicepresidente Ars – si può attendere perché stiamo continuando a lavorare. Abbiamo definito i criteri per la scelta del candidato a sindaco e individueremo anche quelli per la squadra da affiancargli. L’obiettivo è presentarsi alla città, proprio con il candidato a sindaco e con la squadra, per un progetto a lungo respiro. Sono loro che dovranno raccontare alla città ciò che vogliamo fare nella prospettiva del cambiamento. La situazione è molto difficile e noi abbiamo una credibilità che non va messa a repentaglio”. Nessuno strappo ma per il coordinatore regionale M5s una scelta verrà fatta “con quelli che si stanno mettendo a disposizione in un periodo veramente complesso per il territorio”. I pentastellati vogliono chiudere prima possibile, seppur non tutti i pezzi dell’agorà sembrano così convinti dal modus operandi fino ad ora prevalso.