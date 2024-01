L’agorà si dà tempo, “entro giovedì ulteriori riflessioni”: poi “corsa serrata” per candidato e scelte

La deadline è stata spostata a giovedì. Entro quel termine, chi vorrà potrà avanzare eventuali proposte, anche per potenziali candidati da inserire nell’elenco dei “papabili”. Dal prossimo fine settimana, però, non ci saranno altre attese. Si dovrà passare alle scelte con chi vorrà proseguire nel percorso di un’alternativa netta all’attuale amministrazione e chiaramente al centrodestra dei partiti. Una conferma che il percorso non sarà semplice, anzitutto in questa prima fase. Sarà però utile per fare emergere le reali intenzioni di tutte le anime politiche fin qui coinvolte. La “sintesi” non sembrava dietro l’angolo e non a caso ci vorrà qualche tempo in più, probabilmente nella consapevolezza che l’election day destinato a tenersi a giugno assicura una soglia di tollerabilità maggiore.