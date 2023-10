L’assessore Scarpinato nei siti archeologici della città, “avvieremo recupero secondo relitto”

Gela. Fratelli d’Italia da tempo ha attivato i propri riferimenti regionali e questa mattina l’assessore Francesco Scarpinato, esponente della giunta Schifani e titolare dei beni culturali, è arrivato in città. Insieme a lui, tutti i dirigenti locali del partito e il gruppo consiliare. L’assessore ha voluto iniziare la propria visita dal sito delle mura Timoleontee, per poi effettuare un sopralluogo anche a Bosco Littorio, per il museo del mare e per quello archeologico di Molino a Vento. “Il partito è direttamente in campo per il bene del nostro patrimonio archeologico e artistico – ha spiegato il coordinatore Salvatore Scuvera – lo facciamo con i riferimenti regionali e con l’attività del gruppo consiliare”. L’assessore Scarpinato ha annunciato che entro il prossimo anno partiranno i lavori e gli interventi per il recupero del secondo relitto arcaico, nell’area di Bulala. Si aggiunge alla nave greca i cui resti negli scorsi mesi sono stati esposti a Bosco Littorio. “L’impegno è massimo – ha detto Scarpinato – il patrimonio artistico e archeologico di Gela non viene trascurato”. Ad attendere l’assessore, anche il direttore del parco archeologico Luigi Gattuso e il soprintendente Daniela Vullo.