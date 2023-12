L’attaccante senegalese Laye al Gela, si tratta con Mauro e Retucci

Gela. In extremis arriva il primo rinforzo di mercato a dicembre. Alla vigilia della seconda gara interna consecutiva contro la Leonfortese in programma domani pomeriggio il Gela Calcio mette nero su bianco per l’attaccante Laye Signate. Il possente giocatore senegalese classe 2001 arriva a Gela dall’FC Viterbo.

In passato esperienze anche con Castanese, Sammarinese, Rieti. Si sta trattando anche per il centrocampista Francesco Mauro, l’anno scorso perno della SSD Gela, e con l’attaccante gelese Mattia Retucci, bomber di razza con esperienza in Eccellenza che sarebbe un degno sostituto di Abate. Ad oggi sembra però meno quotato l’arrivo di Retucci dato l’ingaggio del classe 2001 senegalese.

In uscita non dovrebbero esserci altri addii dopo Di Bartolo, Riggio, Amaya e Abate, ma sarà tutto da vedere.