“Le accozzaglie non pagano”, Donegani: “Conta la credibilità del candidato a sindaco”

Gela. Ha l’appoggio ufficiale di tre liste, quelle di “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”, e la sua candidatura a sindaco non l’ha mai messa in discussione, soprattutto in un contesto assai frastagliato. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, anche concentrandosi sull’esito delle regionali in Abruzzo, ribadisce la propria sfiducia nel campo largo, modello agorà. “Sono la coerenza e la credibilità che vengono premiati dagli elettori. Non è la somma delle liste e dei partiti che fa il totale ma la qualità della proposta e del candidato. Mi dispiace molto per la sconfitta del centrosinistra in Abruzzo, ma una riflessione credo vada fatta. In Sardegna – spiega – i partiti di centrodestra hanno avuto più voti di quelli di centrosinistra ma ha vinto la Todde, grazie al voto disgiunto che ha premiato il candidato considerato più credibile. In Abruzzo, dove non è consentito il voto disgiunto, i partiti di centrodestra hanno avuto più voti e ha vinto il loro candidato”.