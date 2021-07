Le “Cento Sicilie”, anche Iudice in mostra a Taormina

Taormina. C’è anche la pittura di Giovanni Iudice, tra quelle selezionate per “Le cento Sicilie”. A Taormina, dal 17 luglio e fino al 14 novembre, espongono i contemporanei più influenti, per raccontare “il più ibrido dei continenti”. Iudice esporrà degli inediti, in un verismo pittorico che ormai lo ha fatto conoscere non solo in Italia, ma anche all’estero.