Le immagini della Tgr Rai lungo la “Costa del Mito”, le mura Timoleontee su “Bellitalia”

Gela. L’itinerario della “Costa del Mito” ripreso dall’approfondimento Rai della Tgr, “Bellitalia”. Le telecamere Rai hanno simbolicamente percorso le tappe che dall’area archeologica di Selinunte passano per quella di Agrigento, spingendosi fino ai siti di Gela e ancora con fermate nell’entroterra e ad Eraclea Minoa. Un percorso storico e turistico, segnato non solo dai siti archeologici, tra i più importanti della classicità, ma anche dalla costa e dal mare, con le relative attrazioni. Le telecamere Rai si sono soffermate su tutte le aree archeologiche dei territori che fanno parte della “Costa del Mito”, passando in rassegna anche le mura Timoleontee. Quello di Caposoprano e il sito di Bosco Littorio, con l’imminente Museo del mare e la nave greca, oltre al museo regionale di Molino e Vento e ancora l’ottantesimo anniversario dello sbarco e una Torre di Manfria che andrebbe rilanciata in termini turistici, così come il castello svevo, sono tutti potenziali punti per una ripresa turistica che darebbe nuove chance.