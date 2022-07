Le primarie progressiste arrivano in città, domani confronto su sanità e salute

Gela. Le primarie del fronte progressista fanno tappa in città, domani pomeriggio. I candidati Caterina Chinnici (Pd), Barbara Floridia (M5s) e Claudio Fava (Cento passi per la Sicilia), si confronteranno sui temi della sanità e della salute, ancora oggi al centro del dibattito per i disservizi e i tagli, imputati al management di Asp e al governo regionale. I tre candidati parteciperanno al confronto, previsto a Villa Dorica, dalle 18. I partiti del campo progressista sono alla ricerca del candidato alla presidenza della Regione e i dibattiti sono propedeutici alle urne aperte a chi deciderà di iscriversi per esprimere la propria scelta. La tappa delle primarie arriva ad una settimana di distanza dalla presentazione, tenuta nella stessa struttura, della candidatura dell’europarlamentare Chinnici e del segretario provinciale dem Peppe Di Cristina. Aveva aperto le “danze”, invece, proprio Fava, in città sostenuto anche dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani.