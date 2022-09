L’ex Conchiglia, mostra del comitato: “Chiunque abbia foto del passato può partecipare”

Gela. Il comitato sorto per la tutela dell’ex lido La Conchiglia prosegue l’attività, anche per coinvolgere la cittadinanza. L’assise civica si è impegnata, al termine del recente monotematico, a muovere tutti i necessari passi istituzionali per ottenere la riqualificazione della storica struttura, evitandone la demolizione. Dal 6 all’8 settembre, proprio il comitato, composto tra gli altri dall’avvocato Carlo Morselli e dai professori Luciano Vullo, Filippo Collura e Aldo Scibona, esporrà una serie di foto storiche del lido. Una carrellata in immagini di quello che fu uno dei locali più importanti della città e del territorio, diventato simbolo per tante generazioni. Le foto verranno esposte tra le strade della zona di Sperone, in centro storico. In preparazione della mostra, dal comitato fanno sapere che chiunque avesse foto della Conchiglia e di ricordi legati all’ex lido, anche in occasione di festeggiamenti, matrimoni o altre ricorrenze, potrà contribuire recapitandole alla presidenza del consiglio comunale, in municipio.