Licata lascia, l’assessore della Nuova Dc si è dimesso: “Ragioni strettamente politiche”

Gela. L’azzeramento della giunta doveva essere la conditio sine qua non per ripartire, eventualmente allargando al centrodestra. L’idea del sindaco Lucio Greco sembra andare in questa direzione, ma nelle ultime ore pare ci sia stata più di una frenata. Così, il ghiaccio lo rompe chi ha messo sul tavolo dell’avvocato proprio l’opzione azzeramento. L’assessore Giuseppe Licata ha presentato le proprie dimissioni, da poco protocollate. La Nuova Dc, di fatto, pone nero su bianco quello che ha proposto al sindaco e lo converte in concreta decisione politica. Licata lascia “per prevalenti ragioni di natura strettamente politica”. I cuffariani, anche nelle scorse ore, hanno avuto confronti interni e la decisione è stata presa. “Di fronte alla debolezza del quadro politico le componenti democratiche più sensibili e avvedute hanno il dovere di creare tutte le condizioni necessarie in grado di superare le difficoltà del momento, caratterizzato da diversità di vedute e posizioni”, scrive Licata nella comunicazione che ha inoltrato al primo cittadino, al segretario generale, agli altri assessori e al presidente del consiglio comunale. Nessuno strappo polemico, visto che l’assessore ringrazia Greco e l’intera giunta. Però, non vede più le condizioni per andare avanti. Troppa incetezza politica.