Lions, anche i “cuccioli” impegnati nella solidarietà per i nonni e per chi ha più bisogno

Il giorno del dono vuole essere un segno forte non per istituzionalizzare la generosità spontanea ma per valorizzare e coltivarla. L’obiettivo del Lions Club è quello di costruire una cultura condivisa del dono, strumento prezioso per uscire dalla crisi economica, di senso, di valori. Nel pomeriggio di mercoledì a completamento della settimana di sensibilizzazione c’è stata la presenza al reparto pediatrico per attività ludiche in favore dei degenti.