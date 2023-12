Lista quasi completa e programma definito, Vella: “Alleanze? Non chiudiamo a nessuno”

Gela. La lista è quasi definita e a breve sarà ufficializzato il programma da presentare alla città. “Tutti insieme”, il gruppo civico tra gli ultimi nati nello scenario locale, sta comunque portando avanti un’attività piuttosto intensa. “Ciò che importa veramente è che tanti giovani si avvicinano e vogliono aderire – spiega il presidente Alessandro Vella – già questo è un ottimo risultato. La bozza di programma è stata trasmessa al direttivo e verrà approvata definitivamente dagli organi del nostro movimento”. In giornata, è prevista una riunione con gli esponenti del tavolo dei moderati. Interlocuzioni non ne mancano e negli scorsi mesi ci fu un primo contatto con i civici di “Una Buona Idea”. Ad occuparsi delle interlocuzioni sono lo stesso Vella e il segretario Antonino Cocchiaro, già delegati dagli organismi interni. “Essendo un movimento civico – sottolinea il presidente – non ci poniamo veti particolari. Non ne facciamo una questione di appartenenza al centrodestra oppure al centrosinistra. I rappresentanti del tavolo dei moderati ci hanno chiesto un incontro e parteciperemo. Tutto verrà poi riferito agli organismi interni del nostro partito. Le decisioni finali si prenderanno in assemblea”. Anche quello con i moderati, al pari dei contatti con altri contesti del civismo locale, sarà uno sviluppo ulteriore di un percorso che proseguirà verso le amministrative del prossimo anno. “La priorità è affrontare e risolvere i tanti problemi della città – continua Vella – chiusure non ne poniamo per nessuno. Dagli incontri valuteremo e se ci saranno le condizioni si potrà anche definire un’alleanza con partiti o movimenti che hanno una visione comune alla nostra”.