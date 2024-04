L’Mpa per ora frena, si faranno ulteriori valutazioni: slittano scelte ufficiali per le urne

Gela. Seppur i tempi stringano, gli autonomisti dell’Mpa non sembrano avere la fretta che possa poi condurre a decisioni azzardate. I lombardiani, attualmente nella giunta del sindaco Lucio Greco, sono tra quelli che non hanno ancora una collocazione. Le interlocuzioni ci sono state e in più versanti. Avere l’apporto del gruppo locale è ritenuto uno slancio in più, in diverse coalizioni ora in gioco per le amministrative. I riferimenti cittadini del partito sono impegnati in verifiche interne già da qualche tempo. Se pare decisamente tramontato lo scenario di un eventuale Greco bis (mai veramente all’apice), gli autonomisti, negli ultimi giorni, hanno parlato con l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, pronto a strutturare un rapporto politico richiamando pure ciò che c’è stato nel recente passato e in giunta. Sul fronte del centrodestra non mancano i contatti e un altro ex, Pino Federico, ha aperto al dialogo per rafforzare “Alleanza per Gela” con Scerra candidato a sindaco. Per ora, i vertici regionali del partito pare abbiano chiesto di attendere. Non ci sarà, quindi, una decisione ufficiale, almeno per il momento. Saranno forse necessari ulteriori giorni. Gli autonomisti, al loro interno, e non lo nascondono, hanno vedute non del tutto sulla stessa linea. Ci sono approcci differenti ma l’obiettivo rimane fare sintesi senza divisioni. A questo punto, se le coalizioni attendevano un riscontro nel fine settimana, probabilmente non l’avranno.