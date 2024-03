Lo scatto finale di Casciana, FdI ha il candidato: convincerà tutti gli alleati?

Il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, che in queste settimane ha cercato di contemperare le proposte man mano avanzate dai suoi, è rimasto in stretto contatto con la dirigenza regionale e la comunicazione da Palermo è pervenuta, probabilmente anche nel tentativo di dare una conformazione all’alleanza. Gli altri partiti d’area attendono da tempo e pure chi non si riconosce in quel blocco inizierà a muoversi in maniera più convinta, proprio sulla base della soluzione fornita dal partito della Meloni. Il centrodestra pare uno spazio politico in cerca di certezze. FdI prova a mantenere la leadership ma servirà fermezza. L’intesa definitiva non sembra a portata di mano.