Lo schianto e la morte, i funerali dei coniugi: commozione e strazio per la loro fine

Gela. Anche il sindaco Lucio Greco, nel pomeriggio di oggi, ha voluto rendere omaggio alla memoria dei coniugi Carlo Cavaleri e Concetta Bilardi, morti lo scorso fine settimana lungo un tratto della statale Romea, nei pressi di Codevigo, in provincia di Padova. La loro Alfa è stata travolta dalla Jeep dell’operaio quarantaquattrenne Alessandro Curzi, ora accusato di omicidio stradale plurimo. Il cinquantunenne Carlo Cavaleri lavorava da qualche tempo nel nord Italia e la moglie, la quarantottenne Concetta Bilardi, si era recata in Veneto per trascorrere un periodo insieme alla famiglia. Uno dei figli, il ventiduenne Francesco Cavaleri, a sua volta vive in Lombardia. L’impatto è stato fatale e per marito e moglie non c’è stato niente da fare. Commosso e straziante l’ultimo saluto alla coppia, con i funerali che si sono tenuti nel pomeriggio, nella chiesa di Sant’Antonio. C’erano familiari e amici, rimasti profondamente toccati dal destino di Carlo e Concetta. Per il lavoro, Carlo Cavaleri era arrivato nel nord Italia, dove aveva trovato occupazione, anche per la sua lunga esperienza, accumulata nel tempo. L’operaio, sempre vicino alla sua famiglia, insieme alla moglie, era a bordo dell’Alfa che è stata travolta dalla Jeep. I pm padovani non hanno disposto l’autopsia, ritenendo che la dinamica di quanto accaduto sia ormai chiara. Sul posto, prima ancora dello schianto mortale, c’erano carabinieri, vigili del fuoco e sanitari, intanto intervenuti per un precedente sinistro, sempre sullo stesso tratto di strada.