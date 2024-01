“M5s assuma responsabilità della scelta”, Siragusa: “Ambiguità Pd, Di Cristina ha scaricato Donegani”

Siragusa è invece tranchant quando il tasto è quello del Pd. “La riunione di venerdì? Nessuno mi ha invitato nonostante sia un iscritto al partito – aggiunge – probabilmente, si preferisce invitare dirigenti allineati piuttosto che quelli critici. Continuerò a dire quello che penso. Il Pd è in grossissima difficoltà. La responsabilità è dell’ex segretario Peppe Di Cristina, che prima ha alimentato la candidatura a sindaco di Donegani e adesso lo ha scaricato. Pare che ci siano altri candidati da proporre. Il nome del commissario Arancio, che rispetto, mi pare mero tatticismo. Sono Di Cristina e le sue scelte ad avere creato questa situazione. Sicuramente, non è stato leale neanche nei riguardi di Donegani. Da segretario io dissi subito che quella di Donegani non era la giusta soluzione e glielo riferii. Posso dire di essere stato molto più trasparente di Di Cristina. La mia storia politica? Io ho fatto il consigliere comunale per dieci anni, non mi pare che lo stesso si possa dire per Di Cristina. Anzi, spero proprio che possa misurarsi con gli elettori e che il Pd lo inserisca nella lista per le amministrative. Chi sta partecipando al progetto per la città con le forze progressiste, civiche e moderate, non si faccia trascinare dalle fibrillazioni interne al Pd, che continua ad alimentare contraddizioni. Le ambiguità sono generate sempre dai soliti. Purtroppo, il Partito democratico è mal rappresentato da esponenti come Di Cristina”.