“M5s baricentro alleanza ma si parta da piccole cose”, Giudice: “Pd? Prima faccia chiarezza”

Gela. Nel perimetro del centrosinistra locale, il patto progressista-civico sta facendo passi in avanti, trascinato dalle costanti interlocuzioni tra grillini, dem ed esponenti di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. Agli albori, in consiglio comunale, l’esperimento era stato l’intergruppo “Unità progressista”, del quale fa parte l’indipendente Paola Giudice. Il consigliere, pur dicendosi interessata a sviluppare un percorso comunque parallelo, di recente ha declinato la proposta di un’adesione al Movimento cinquestelle, avanzata dal coordinatore regionale Nuccio Di Paola. “Non ho partecipato ai recenti incontri – dice – perché non faccio parte del Movimento cinquestelle, del Pd oppure di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. Anche io sono interessata allo sviluppo di quest’area politica, a partire da un programma che non sia un libro dei sogni. Bisogna costruire su piccole cose e partendo dal presupposto di un Comune in dissesto finanziario. E’ inutile illudere i cittadini”. Anche il consigliere Giudice, comunque, è consapevole che a breve bisognerà fare delle scelte. “Siamo quasi a dicembre – continua – la fase delle scelte si avvicina e tutti devono scegliere dove andare. Sono dell’idea, l’ho già detto, che civismo non significa strabismo. Non si può guardare a destra e poi a sinistra, per decidere dove sia meglio sedersi”. In consiglio comunale, il vicepresidente dell’assise continua a muoversi attraverso azioni istituzionali, spesso concordate con la grillina Virginia Farruggia e con l’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia (entrambe di “Unità progressista”). Su un fronte strategico, con obiettivo le amministrative del prossimo anno, Giudice e il suo gruppo non si sono ancora sbilanciati.