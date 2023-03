“M5s, civici e terzo polo, alleanza si può fare”, Siragusa: “Pd senza candidati per ogni stagione”

I dem locali non hanno ancora avviato la fase dei “tavoli”, ma un postulato politico già pare decisamente netto. “Il Pd non ha candidati a prescindere e soprattutto non ha candidati per ogni stagione – aggiunge Siragusa – se qualcuno pensa di sedersi al tavolo, con il candidato già deciso, sbaglia di grosso. Il confronto si fa sui programmi e sulla visione della città. Se invece il Pd decidesse di andare da solo, la responsabilità delle scelte ricadrebbe sul segretario, questo mi pare evidente”. Siragusa, seppur piuttosto scevro da riferimenti diretti, il monito pare indirizzarlo ai dem di lungo corso, che magari vorrebbero da subito farsi strada nella lista di gradimento del potenziale candidato a sindaco. Come già fatto intendere dal segretario nazionale Schlein, un ritorno di fiamme tra il Pd e il Movimento cinquestelle è praticamente una tappa quasi obbligata. Un fronte spaccato, anche in città, darebbe via libera ad un eventuale centrodestra unito. Anche Siragusa ne è convinto ma una precisazione la fa. “Noi siamo aperti al dialogo ma senza la frenesia dell’alleanza. Non ci tiriamo indietro – conclude – ma al contempo siamo consapevoli di non dover dimostrare niente a nessuno”.