Macchitella, durante la pulizia straordinaria spunta di tutto: incivili mai domi

Gela. Gli incivili non hanno mai smesso di farsi notare e in città i segni sono evidenti. Dalle attività di pulizia straordinaria in corso a Macchitella sta spuntando fuori di tutto. Masserizie, rifiuti speciali, materiale di risulta, tutto finito nelle aree verdi e che adesso sarà portato via e smaltito. Gli operai di Impianti Srr, impegnati in queste settimane nel quartiere residenziale e nella zona di Montelungo, si trovano davanti a resti di ogni genere.