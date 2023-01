Maggiore attenzione per Olivastro, nasce comitato quartiere: “Zona tra le più attive della città”

Gela. Un nuovo comitato di quartiere è nato in città, grazie all’iniziativa spontanea dei residenti della zona di Olivastro che comprende tutta l’area che si dirama attorno alla casa del volontariato di Via Ossidiana.

Il comitato appena istituito si occuperà di fare da tramite tra il cittadino e le istituzioni in modo da portare alla luce le problematiche più sensibili che affliggono da ormai troppo questo quadrante urbano, interagendo con le altre associazioni e i comitati del territorio per cercare di creare una fitta rete di scambi di informazioni.

“Il comitato — spiega il vicepresidente Gianluca Russotto — nasce con lo scopo di promuovere e sostenere con ogni iniziativa e intervento il decoro, la vivibilità e la riqualificazione urbana di uno dei quartieri più giovani, vivi e ricchi di potenzialità. Siamo felicissimi di iniziare questa nuova avventura, invitiamo chiunque volesse entrare a far parte dell’associazione a scriverci, a contattarci tramite il gruppo whatsapp in cui tutti possono esprimersi o semplicemente a seguirci per qualsiasi tipo di segnalazione, denuncia o manifestazione di interesse personale o riguardante la vita del quartiere”.