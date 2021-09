Malore dopo il vaccino, sanitari dell’hub si rivolgono al 118

Dalle prime indiscrezioni trapelate, anche gli operatori sanitari della “Charlie 6”, unica ambulanza 118 attualmente operativa nel territorio accorsa all’hub di contrada Marchitello, sarebbero apparsi perplessi della chiamata al numero di emergenza per prestare soccorso ad un cittadino che aveva accusato malori dopo essersi sottoposti al vaccino. D’altronde a bordo dell’ambulanza del 118 non era presente il medico, mentre l’organico dell’hub annovera sia personale medico che un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Il malcapitato è stato prontamente trasferito in ospedale dove ha ricevuto le cure del caso. Intanto, domattina, è previsto il ritorno in città dell’assessore alla Sanità, Ruggero Razza.