“Manca iscrizione all’albo”, stop all’attività di una struttura per anziani

Gela. L’ispezione, in una struttura per anziani di via Pozzillo, è stata effettuata dai Nas di Ragusa. I carabinieri specializzati nella tutela della salute hanno individuato irregolarità autorizzative. La ditta che controlla la struttura, infatti, non avrebbe mai ottenuto l’iscrizione all’albo comunale e anomalie sarebbero state riscontrate anche rispetto ad altri atti autorizzativi. Così, proprio i carabinieri del Nas, sulla base di una verifica effettuata negli scorsi giorni, hanno dato comunicazione anche agli uffici comunali. Asp ha chiesto di procedere e lo sportello Suap del municipio ha rilasciato un provvedimento di “cessazione immediata” dell’attività.