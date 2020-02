Manca rete per il gas metano e le strade sono fatiscenti: Cascino, “interventi ad Albani Roccella”

Vennero pagati gli oneri di urbanizzazione, ma di servizi non se ne sono visti molti. Oltre alla vicenda della rete per il metano, Cascino richiama la necessità di interventi viari, parlando di “fatiscenza e precarietà” di molte strade di accesso, che nel caso di forti precipitazioni meteo spesso si allagano. I residenti delle zone di via San Valentino, via Martinica e via Nicaragua, attendono che qualcosa possa sbloccarsi.