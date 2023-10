Manfria, lavori per la rete idrica verso la fase principale: ordinanza per rivedere viabilità

Gela. E’ un progetto che per Manfria era atteso da anni. I lavori della rete idrica, a breve, entreranno a pieno regime. I finanziamenti sono stati acquisiti e confermati. L’Assemblea territoriale idrica ha varato il programma degli interventi e quello per Manfria è tra le priorità. I cantieri determineranno la necessità di rivedere, in gran parte, la viabilità nella zona e proprio dall’Ati, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, è pervenuta una richiesta ufficiale in tal senso. A Palazzo di Città è stata rilasciata un’ordinanza emessa dal settore polizia municipale. Almeno in questa fase, varrà fino alla conclusione del mese di novembre e tocca le aree di via dei Rovi, via del Sedano, vico del Bucaneve, via delle Camelie, via del Dragoncello, via dei Pompelmi, via del Coriandolo, via delle Platani, via della Salvia e via dei Tifogli. I vertici di Ati e l’amministrazione comunale, già lo scorso anno, avevano definito gli ultimi aspetti per lavori fin troppo importanti.