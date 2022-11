Manfria, ultime battute per la rete fognaria? Residenti e comitato in pressing sulla politica

Gela. Un picchetto pacifico davanti i locali di Via Marsala dove oggi e domani va in scena la conferenza di servizi per approvare i progetti della rete fognaria di Manfria. Così questa mattina i membri dell’associazione Viviamo Manfria e alcuni residenti del quartiere hanno deciso di manifestare l’esigenza della frazione balneare di avere finalmente quei servizi per troppo tempo negati. A preoccupare i residenti è l’iter lunghissimo che riguarda proprio la rete fognaria, con un capitolo finanziario che ad oggi sarebbe sostanzialmente vuoto. Un anno fa, il presidente Ati Massimiliano Conti e il sindaco Lucio Greco, comunicando l’avvenuta emissione del decreto di finanziamento per la rete idrica (con fondi per oltre due milioni di euro), indicarono tempi brevi per l’avvio dei cantieri. Una previsione che non ha trovato riscontro pratico. Per il comitato tra l’altro i cinque milioni del progetto sarebbero ormai sostanzialmente persi, anche se esiste ancora la speranza di trovare nuove linee di finanziamento.