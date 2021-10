Manutenzione strade, affidati i lavori per gli interventi più urgenti

Gela. L’ammontare complessivo si aggira intorno ai 105 mila euro. Sono stati affidati ad un’azienda locale, la “Novambiente”, i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina. I funzionari del settore lavori pubblici hanno concluso la procedura, con un affidamento diretto, dopo la trattativa sul sistema Mepa. Gli interventi sulle strade cittadine sono necessari, viste le condizioni di diverse arterie, che presentano chiari segni di usura, rappresentando spesso un pericolo per la circolazione e anche per i semplici pedoni. In più occasioni, l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi, ha spiegato, anche in consiglio comunale, che il settore era impegnato nelle procedure per arrivare all’affidamento delle attività.