Manutenzioni e verde, in aula l’opposizione incalza l’amministrazione comunale

Gela. E’ stata quasi esclusivamente l’opposizione a chiedere lumi all’amministrazione comunale, durante la seduta di question time, conclusasi nella prima serata. Il leghista Emanuele Alabiso è tornato a rilanciare il tema della necessità di manutenzioni in arterie stradali, importanti anche per i flussi commerciali. Così, ha rimarcato le condizioni di precarietà di contrada Rabbito. Sulla zona industriale di contrada Brucazzi, da tempo si attendono interventi complessivi di adeguamento. L’assessore Romina Morselli ha spiegato che da quando è arrivata alla guida dell’assessorato ai lavori pubblici sta concentrando la sua attività e quella degli uffici proprio su un piano complessivo di manutenzione, senza dimenticare le aree rurali. Anche sulla zona industriale l’attività è in corso, dopo verifiche che hanno fatto emergere responsabilità non da poco delle società dei sottoservizi. L’assessore Terenziano Di Stefano, sempre rispondendo ad Alabiso, ha toccato le attuali condizioni della copertura della fibra ottica, anzitutto nell’area industriale. Ha suddiviso le diverse zone di intervento, in base a quanto previsto dalla strategia nazionale per la banda ultralarga. “Per quanto riguarda le aree nere della città, sono in corso ben due interventi, Open Fiber e Fibercop, in forza di capitali interamente privati. Open Fiber, dopo aver raggiunto un primo obiettivo di copertura pari a 21 mila unità immobiliari, ha dato il via libera a due ulteriori espansioni del suo progetto raggiungendo nel dicembre 2020 una copertura di 33.400 unità immobiliari, ulteriormente ampliata alle attuali 37.500 unità immobiliari con un traguardo finale pari a 41mila unità immobiliari. Un’azione di moral suasion fatta dall’amministrazione comunale e dal sottoscritto – ha detto – ha evidentemente dato i suoi frutti, dato che Open Fiber ha quasi raddoppiato il suo iniziale piano di copertura per Gela con un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro interamente a suo carico. Le aree bianche gelesi sono invece concentrate essenzialmente nella contrada Manfria, dove Open Fiber è già intervenuta in qualità di vincitore degli appositi bandi pubblicati da Infratel, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta in questo caso di un’infrastruttura di proprietà pubblica, finanziata con fondi Feasr e Feasr, affidata in concessione ventennale alla società Open Fiber proprio per colmare il divario digitale in quelle aree dove nessun operatore avrebbe mai investito fondi di natura privata”.