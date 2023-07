Medi group, nuova giornata di protesta ai tornelli di raffineria: mobilitazione non si ferma

Gela. Anche questa mattina presidio rafforzato davanti ai tornelli di raffineria Eni. I lavoratori della Medi group continuano ad essere molto preoccupati per il loro futuro immediato ma anche per le sorti dei diritti maturati in anni di lavoro con l’azienda edile locale, adesso in liquidazione. In raffineria, sono arrivati gli agenti di polizia dei reparti speciali. Da alcuni giorni, le attività nell’indotto della multinazionale vanno a rilento proprio per l’impossibilità delle aziende di disporre del loro personale. Questa mattina, è in programma un incontro tra i vertici di Sicindustria e i sindacati di categoria e confederali.