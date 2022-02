Melfa’s Basket al PalaLivatino per la penultima di ritorno

Gela. Melfa’s Basket contro Cus Catania. Un match infrasettimanale per il quale i biancorossi ospiteranno tra le mura del PalaLivatino la penultima del girone. Sin da inizio campionato il quintetto di Bernardo ha sfruttato ogni singola occasione per testare il proprio livello di preparazione e dimostrare le qualità che lo contraddistinguono. Mesi di intensi allenamenti per crescere e migliorare sotto il punto di vista mentale e atletico perfezionando le prestazioni in campo partita dopo partita. Domenica scorsa, dopo lo stop prolungato del campionato di Serie C Gold, la Melfa’s Basket è tornata in campo e nell’affrontare la seconda in classifica si è aggiudicata la vittoria del match con il punteggio di 99-104. “Il risultato della partita di domenica è stato strabiliante – afferma Maurizio Melfa – Abbiamo fatto un lavoro ininterrotto nonostante le vicissitudini legate al covid e questo ha dato ottimi risultati soprattutto in termini di squadra – continua – Sono molto contento soprattutto per i ragazzi e per allenatore”.