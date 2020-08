Mercato via da Cittadella? Di Stefano lavora su proposta in giunta: “Serve altra area”

Gela. Entro fine settembre, la proposta per l’atto di indirizzo potrebbe arrivare in giunta. L’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano è convinto che l’attuale collocazione del mercato settimanale non sia adeguata e probabilmente aprirà ad altre soluzioni, anche in aree private. “Secondo me, ed è una posizione personale – dice – da lì deve andare via. Serve un’area adatta e chiusa. Uno spazio privato? Non escludo nulla”. Da anni, i residenti della Cittadella, l’area residenziale dove attualmente vengono collocate le bancarelle del martedì, chiedono di rivedere l’ubicazione, ritenendo che non sia possibile convivere con le esigenze degli ambulanti e con l’afflusso costante di avventori. “Se il Comune avesse a disposizione un’area propria, sarebbe l’ideale – aggiunge Di Stefano – ritengo che serva uno spazio chiuso e delimitato, al cui interno il mercato possa svolgersi regolarmente. Ho già provveduto ad effettuare una disamina economica e contabile. Non c’è ancora stato un vero confronto in giunta su questo tema, ma spero di poter far arrivare la proposta entro fine settembre”.