Metsola in visita a Palermo, Lagalla “E’ un privilegio per città”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un privilegio per Palermo aver ricevuto la visita della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. La sua presenza autorevole ribadisce il senso di identità dell’Unione Europea che trova nel Mediterraneo possibile fonte di sviluppo. Il mio ringraziamento a nome della città va alla presidente Metsola per il valore simbolico della sua visita, prima a Palazzo Jung, luogo che la Città Metropolitana ha messo a disposizione della Fondazione Falcone che non è semplice spazio di ricordo, ma elemento pedagogico e attivo per fuggire alle tentazioni della mafia e poi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo perchè la presenza delle istituzioni nei luoghi dello studio e della cultura rappresenta antidoto importante contro ogni forma di illegalità e di criminalità organizzata”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla che oggi, a Palazzo Jung, sede del Museo del presente e della memoria della lotta alle mafie dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha ricevuto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla quale ha donato la medaglia d’argento della Città di Palermo.– foto xd6 Italpress –(ITALPRESS).