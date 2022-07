Mianacce all’ex consorte, lui ha violato i domiciliari: è in carcere

Gela. Prima gli arresti domiciliari e successivamente la detenzione in carcere. Il rapporto matrimoniale finito sarebbe la causa di minacce, pedinamenti e pressioni che l’ex marito avrebbe concentrato su una donna che vive in città, sua ex consorte. Nelle scorse settimane, gli investigatori hanno accertato la violazione dei domiciliari. Lui più volte si sarebbe recato nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie, così come accertato dalle immagini video, acquisite dagli inquirenti. Per questa ragione, la misura è stata aggravata, con la detenzione in carcere per l’uomo. La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, ha proposto appello, rivolgendosi ai giudici del riesame di Caltanissetta.