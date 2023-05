Ministro Abodi ricevuto da FdI: “Attenzione per la città, dallo stadio alla pista di atletica”

Gela. Una visita da “militante”, quasi informale. Il ministro dello sport Andrea Abodi, in città anche per prendere parte ad un evento previsto al PalaLivatino, ha voluto incontrare lo stato maggiore locale di Fratelli d’Italia. Poco prima delle 21:30, è arrivato in corso Vittorio Emanuele. Ad attenderlo, oltre ai militanti storici del gruppo locale, c’erano il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, il parlamentare Ars Giuseppe Catania e il consigliere comunale Salvatore Scerra. Nella delegazione che accompagna il ministro, anche il senatore meloniano Salvo Sallemi. All’incontro, non sono mancati altri dirigenti del partito, come il vicecoordinatore provinciale Sandra Bennici. Ad Abodi era inevitabile che venisse chiesto “un impegno per la città”. Dalla copertura dello stadio “Presti” e fino alla pista di atletica, militanti e dirigenti attendono un possibile interessamento del governo nazionale. Il ministro, anzitutto, ha proprio voluto omaggiare la presenza di nuclei del partito come quello locale. “Mai come in questo periodo ci sono fondi per le opere pubbliche ma bisogna soprattutto dotarsi di progettualità”, ha riferito. Il Pnrr è uno strumento che l’amministrazione comunale sta cercando di concretizzare, compresa la misura che dovrebbe consentire interventi di adeguamento dello stadio comunale. Documentazione è stata inoltrata in extremis nelle scorse settimane, ma il rischio di non poter accedere ai fondi è elevato.