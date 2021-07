Minore insultata e aggredita, due coetanei dal gup: vittima fu colpita in strada

Gela. I fatti risalgono ad un anno fa, quando una giovane, appena maggiorenne, sarebbe stata affrontata da tre coetanei, un ragazzo e due ragazze. In base a quanto ricostruito dalla procura minorile di Caltanissetta, sarebbe stata pesantemente insultata e poi colpita, anche alla schiena. Due dei presunti responsabili, minori al momento dei fatti, ne dovranno rispondere davanti al gup del tribunale nisseno. Per loro, l’udienza preliminare è stata fissata al prossimo febbraio. L’altra ragazza che avrebbe preso parte all’aggressione, invece, era già maggiorenne e la sua posizione è al vaglio della procura di Gela. Gli accertamenti partirono dopo le prime segnalazioni. Pare che la ragazza colpita venne affrontata mentre si trovava in strada. I due minori dovranno presentarsi in udienza preliminare.