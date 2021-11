“Mobilità infermieri su sollecitazioni politiche”, Fp-Cgil: “Informeremo l’assessorato”

Gela. I sindacalisti della Fp-Cgil hanno scritto sia alla direzione Asp che al responsabile dell’anticorruzione e questa volta sotto verifica c’è una procedura di mobilità per personale infermieristico, che secondo i sindacalisti Alessandro La Marca e Angelo Polizzi non sarebbe legata ad effettive esigenze di organico. “Si tratta della mobilità di due infermieri, a seguito della sottoscrizione del contratto di dieci infermieri, tutti proveniente dal Sant’Elia di Caltanissetta, con disposizione al di fuori della procedura avviata dall’azienda per la mobilità interna in applicazione del regolamento deliberato”, spiegano. Sono scelte che secondo i sindacalisti mettono a forte rischio i rapporti tra azienda e sindacato e qualsiasi tentativo di concertazione. “Perché si continua a condurre una gestione del personale in pieno sfregio delle regole e della normativa e si intraprendono percorsi che nulla hanno a che fare con un’organizzazione congrua del personale e che assecondano invece logiche personalistiche che sembrerebbero rispondere a sollecitazioni politiche e sindacali. A cosa serve – aggiungono i sindacalisti – riunirsi, confrontarsi e condividere un percorso per tutelare e garantire tutto il personale quando poi si preferisce assecondare e privilegiare alcune unità al posto di altre, che avrebbero magari più diritti ad essere destinatari di mobilità interne”. Il sindacato informerà anche l’assessorato regionale della salute.