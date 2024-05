Montelungo, mobilia e rifiuti speciali: altre discariche, “abbiamo segnalato più volte”

“Andrebbero rimossi prima possibile anche per evitare che possano accumularsi insieme ad altri. Purtroppo, c’è chi ancora adesso continua a commettere atti di questo tipo. Abbiamo richiesto la collocazione di fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili. Cerchiamo solo di vivere in una zona che non venga trasformata periodicamente in ricettacolo di rifiuti”, dice Di Fede.