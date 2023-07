Morte Caterini, responsabile cantiere si difende in aula: a gennaio la decisione

Ascoli Piceno. Si è difeso l’allora responsabile del cantiere di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, a processo per la morte del giovane operaio gelese Gianluca Caterini. Il decesso si registrò cinque anni fa a causa delle conseguenze riportate dal lavoratore, da poco giunto nel cantiere attraverso una società interinale. Venne colpito da un pesante tubo che era movimentato da un mezzo usato per le attività. Il gruista definì la sua posizione senza arrivare al dibattimento. Mario Barbaro è invece a processo. Ha escluso di non aver adempiuto agli obblighi di vigilanza. Ha fornito una versione non in linea con quella della procura ascolana. Per i pm ci furono difformità e secondo l’ispettore del lavoro sentito in aula nelle scorse udienze, il tubo movimentato sarebbe dovuto servire a bloccare una catasta di altri tubi. Manovre e scelte che per gli inquirenti avrebbero determinato l’incidente e sono alla base delle accuse di omicidio colposo. Sia la procura sia i legali di parte civile, gli avvocati Giuseppe Condorelli e Maria Scuderi, sono invece certi che quanto accaduto fu responsabilità esclusivamente di chi dirigeva il cantiere e sovraintendeva i lavori. Sarebbero stati violati gli obblighi di vigilanza.