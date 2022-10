Morte Romano, riparte giudizio di appello: operaio dieci anni fa perse la vita

Un anno e otto mesi per Bernardo Casa, Fabrizio Zanerolli, Nicola Carrera, Marco Morelli, Alberto Bertini, Patrizio Agostini, Sandro Iengo, Rocco Fisci e Serafino Tuccio. Un anno e sei mesi di reclusione, invece, per Mario Giandomenico, Angelo Pennisi e Vincenzo Cocchiara. Infine, un anno e quattro mesi a Salvatore Marotta. Tutti i difensori hanno impugnato in appello. Le uniche assoluzioni furono decise per le posizioni di Guerino Valenti, Fabrizio Lami e Ignazio Vassallo. I difensori sono certi che non ci furono anomalie in quel cantiere e che ci sia stato il rispetto delle procedure di sicurezza. In primo grado, il pm Luigi Lo Valvo, nella requisitoria finale, parlò invece di una catena di “inefficienze”. Alle società, in relazione alle responsabilità amministrative, in primo grado fu imposto il pagamento di trecento quote (da 500 euro). Decisione che tocca Eni, Cosmi Sud, Pec srl e Sg Sertec. I legali degli imputati, con l’appello, cercheranno di ottenere decisioni favorevoli, ribaltando quella emessa dal tribunale di Gela. I difensori dei manager Eni spiegarono che la posizione aziendale dei loro assistiti non poteva estendersi agli aspetti tecnici dei cantieri, non rientranti nelle loro funzioni. In aula, si tornerà a gennaio.