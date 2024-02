Morti cantiere Firenze, sciopero nazionale: Fillea e Feneal, “operai fermi anche sul territorio”

Gela. Uno sciopero nazionale per denunciare ancora una volta la piaga profonda delle morti sul lavoro. Mercoledì, nelle ultime due ore di ogni turno in tutti i cantieri edili e metalmeccanici, i lavoratori si fermeranno per ricordare le vittime di Firenze. Aderiscono Cgil e Uil insieme alle relative sigle di settore, Fillea, Feneal, Fiom e Fim. I segretari territoriali degli edili di Fillea e Feneal, Francesco Cosca e Nuccio Mangione, indicano le ragioni del supporto. Servono infatti soluzioni per bloccare l’infinita filiera dei subappalti ma anche per impedire i ribassi al massimo nell’aggiudicazione dei lavori pubblici e privati.