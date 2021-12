Morti della strada, Alario: “Mancano istituzioni, arterie viarie sempre più pericolose”

“Abbiamo un assessore regionale, che viene in visita solo per fare annunci e poco altro – aggiunge – anche il sottosegretario alle infrastrutture, probabilmente non conosce quale sia la reale situazione. Dovevano scapparci i morti per accorgersi del pericolo? Noi pensiamo di no, anche perché più volte abbiamo segnalato la pericolosità delle strade, a Gela così come a Niscemi. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e faremo tutto il necessario affinché possano esserci interventi veri”. Alario, quindi, non trascura le possibili inadempienze politiche e delle istituzioni locali, che hanno reso la viabilità locale sempre più pericolosa.