Morti sospette di lavoratori all’estero, per Di Natale chiesta di nuovo l’archiviazione

Gela. Per i pm della procura di Palermo, che già l’avevano richiesta lo scorso anno, nella vicenda della morte del quarantacinquenne Gianfranco Di Natale va disposta l’archiviazione. I pm hanno effettuato indagini ulteriori, come chiesto dal gip, che accolse l’opposizione all’archiviazione, proposta dal legale della famiglia, l’avvocato Rocco Cutini. Nel corso dei mesi, però, pare che i pm non abbiano individuato elementi utili per portare avanti l’inchiesta, scaturita da una denuncia della famiglia. Di Natale, dipendente Eni, morì all’Ismett di Palermo, dopo un precedente ricovero in un’altra struttura. I familiari, scossi dall’accaduto, chiesero altre verifiche sulle cause del decesso. Si ipotizzò infatti che il quarantacinquenne gelese potesse aver contratto qualche patologia durante la sua permanenza in un campo Eni, in Iraq. Altri colleghi dell’operatore, in quello stesso periodo, si ammalarono. I pm della procura di Gela aprirono un fascicolo sulla fine di un altro dipendente Eni, impegnato in Iraq. Filippo Russello, infatti, morì, stroncato da un malore mentre era in sella alla sua bici da corsa, lungo la Gela-Licata. Nel caso di Di Natale, i pm palermitani hanno fatto riferimento all’esito della perizia medica, prodotta da specialisti.