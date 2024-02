Moto raduno “Gelone extreme”, attesi 400 enduristi alla seconda edizione

Gela. Saranno circa quattrocento gli enduristi che domattina si daranno appuntamento in via dell’Avena, adiacente ad un noto ristorante, per dare vita alla seconda edizione della manifestazione “Gelone extreme”. Gli appassionati delle due ruote da sterrato partiranno alla volta di Butera percorrendo i caratteristici sentieri e le stradine che si snodano nell’entroterra a sud del territorio nisseno. Si prevede l’attraversamento della Diga Comunelli e una tappa nel centro storico di Butera prima di raggiungere Santa Maria dell’Alto. Gli appassionati delle moto enduro percorreranno la vallata buterese dalla ss 626 per tornare in città in contrada Zai.