Mpa con Di Stefano, “chi ha effettuato altre scelte si è messo fuori dal movimento”

Gela. L’Mpa è a sostegno di Terenziano Di Stefano. Gli autonomisti si schierano ufficialmente e lo conferma il responsabile regionale enti locali Fabio Mancuso. “L’unico soggetto titolato a parlare in nome dell’Mpa, a Gela, è il dottor Rosario Caci”, dice. Nessun supporto invece alla scelta del capogruppo consiliare Diego Iaglietti, che ieri insieme al suo gruppo ha detto sì ad “Alleanza per Gela” con Scerra candidato a primo cittadino. “Per affinità di vedute, comunione di intenti, per capacità amministrativa dimostrata nel corso della sua attività politica, per vicinanza storica e per un percorso che ci ha visti in piena sintonia alle ultime elezioni regionali, l’Mpa ha deciso di sostenere Terenziano Di Stefano”, sottolinea Mancuso.