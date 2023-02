Mpa, “su royalties lavoro in sinergia con i riferimenti regionali del partito”

Gela. L’approvazione dell’emendamento “sblocca royalties”, da un punto di vista strettamente politico, ha saldato ancora di più il rapporto tra gli autonomisti dell’Mpa e il sindaco Lucio Greco. Il gruppo ha scelto di stare in giunta e di rimanere nel progetto e l’avvocato, già questa mattina, ha sottolineato il ruolo avuto dal parlamentare autonomista Giuseppe Lombardo. “Ha fatto un lavoro notevole, anche attraverso gli esperti giuridici e contabili del partito che hanno studiato la normativa per varare l’emendamento – spiega l’assessore Mpa Ivan Liardi – dimostriamo che il governo regionale guarda con assoluta attenzione al territorio e lavora per migliorarlo”. Gli autonomisti hanno sostenuto l’opzione dello “sblocca royalties” in una fase di grave crisi finanziaria del municipio. Il gruppo locale ha scelto di non lasciare il progetto del sindaco, anzitutto per evitare il dissesto. Ha messo a disposizione i propri riferimenti all’Ars e nel governo regionale, come hanno spiegato Liardi e il consigliere Diego Iaglietti.