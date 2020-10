Municipale, Cirignotta: “Assunzioni si possono subito fare con il decreto del governo”

“Le misure contenute nel decreto legge rappresentano per il Comune di Gela un’occasione da non perdere per colmare finalmente le carenze dell’organico del comando di polizia locale, in quanto consente di effettuare assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato – continua Cirignotta – la nostra città necessita di un corpo di polizia locale adeguato per garantire maggiore controllo del territorio e sicurezza ai nostri concittadini”. Secondo Cirignotta, Greco, che attualmente ha in mano la delega alla polizia municipale, dovrebbe da subito attivare tutti gli uffici competenti per avviare l’iter che porterebbe a rafforzare il personale in dotazione al corpo della municipale. “Invito il signor sindaco ad attenzionare con immediatezza le previsioni del decreto legge, in modo tale da dare l’input agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti affinché – conclude – siano espletate le procedure prevista dalla legge finalizzate alle assunzioni dirette al potenziamento dell’organico di polizia municipale”.