Muos, Tar riapre la vicenda: Conti, “fino ad oggi un muro di gomma”

Da anni denuncia il muro di gomma con cui è stato costretto a scontrarsi con Roma. Dopo l’insediamento del nuovo Governo nazionale, Conti è tornato a chiedere l’istituzione di un tavolo interministeriale con il Ministero della Difesa e con quello dell’ambiente per affrontare il tema che più preme alla comunità niscemese, quello della tutela della salute. Conti chiede l’istallazione di una stazione di monitoraggio ambientale fissa sul territorio. Ma i costi dell’apparecchiatura, circa 250mila euro, sono insostenibili per le casse comunali. Ecco perché Conti chiede un intervento deciso di Roma, attraverso il presidente della commissione Difesa Nino Minardo, siciliano anche lui. Niscemi adesso vuole dare un segnale chiaro. La battaglia contro il Muos va avanti. Al fianco del Comune si era schierato il comitato No Muos che ha sempre sostenuto l’illegittimità dei lavori all’interno del sito d’interesse comunitario “Sughereta di Niscemi”, in quanto non rispettose delle norme in materia paesaggistica. Nel frattempo 17 manifestanti No Muos sono stati condannati a due anni ciascuno per la manifestazione dell’1 marzo 2014. “Non ci stupisce affatto – commenta il Movimento No Muos – dato il clima generale, per cui leggi, misure preventive e sentenze sproporzionate vengono applicate con l’intento di gestire e reprimere il dissenso”.