Museo nave greca, Scuvera: “Massimi risultati con l’assessore regionale Scarpinato”

Gela. L’apertura definitiva del museo della nave greca, prevista a breve, come ha annunciato l’assessore regionale Francesco Scarpinato, non poteva che trovare consenso tra le fila del gruppo locale di Fratelli d’Italia, partito dell’esponente del governo Schifani. “L’annuncio sul completamento dei lavori per il museo della nave greca, è un importante progetto che testimonia l’impegno dell’assessorato ai beni culturali guidato da FdI nella persona dell’assessore Scarpinato, impegnato nell’investire nell’eccellenza culturale della nostra comunità. Grazie all’instancabile dedizione dell’assessore Scarpinato – dice il coordinatore cittadino meloniano Salvatore Scuvera – i lavori sono stati collaudati con successo, preparando la strada per la fase finale, i lavori esterni. Una volta ultimati, si avvierà la ricostruzione della nave, che sarà pronta ad ospitare le future mostre di inestimabile valore storico. Questo investimento testimonia l’impegno dell’assosseore e di tutto il suo staff, ad iniziare dalla sopraintendente Daniela Vullo e dal presidente del Parco archeologico Luigi Gattuso. Promuovono e valorizzano il nostro ricco patrimonio archeologico, contribuendo al contempo alla crescita economica della città. Il museo della nave greca non solo arricchirà culturalmente la nostra comunità ma si prevede che attrarrà visitatori da tutto il mondo, generando opportunità economiche per il settore turistico e commerciale locale”.