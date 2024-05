Musti: “In procura un minuto di silenzio per riflettere sulle vittime di mafia”

Gela. Nessuna retorica ma solo la volontà di riflettere “su tutti coloro che per mano delle mafie hanno sacrificato la loro esistenza”. Il procuratore Lucia Musti ha dato indicazione a tutti gli uffici e agli organi della procura di rispettare un minuto di silenzio, oggi alle 12:30. Di conseguenza telefoni in modalità aereo, telefoni fissi staccati, attività interrotte per 60 secondi. Un modo simbolico per riflettere. Ricorre il ricordo delle vittime della strage di Capaci: persero la vita il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo.