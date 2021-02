Nasce albo associazioni a tutela dei disabili, Gnoffo: “Pieno riconoscimento diritti”

Gela. Le associazioni senza scopo di lucro, riconosciute, che operano nel sostegno ai diversamente abili potranno far parte dell’albo appena istituito dall’amministrazione comunale. Il provvedimento era già stato preannunciato dall’assessore Nadia Gnoffo, che ha voluto si arrivasse a questo risultato. E’ stato definito anche un preciso disciplinare. Gli atti sono stati trasmessi al dirigente del settore, che dovrà formalizzarli. “Vogliamo improntare la nostra azione politica e amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico e istituzionale – ha spiegato Gnoffo – e alla partecipazione della cittadinanza, strumenti essenziali per la creazione di un sistema permanente di promozione e tutela dei diritti. Le disabilità, lungi dall’essere elementi discriminatori, sono da valorizzare ai fini della crescita e dello sviluppo di una comunità eterogenea e rispettosa delle diversità, dei diritti civili, sociali ed educativi, e il ruolo delle associazioni che prestano attività in favore di persone con disabilità vanno normate e agevolate. La costituzione dell’albo comunale intende andare proprio in questa direzione”.