Nasce “Grande Butera”, Balbo: “Non è gruppo politico, vogliamo lavorare per il futuro della città”

Butera. “Non un gruppo politico”, lo precisa subito l’ex sindaco Filippo Balbo. L’attuale consigliere comunale però ha deciso di rendere pubblica la costituzione del coordinamento “Grande Butera”. Hanno già aderito diversi giovani ma anche professionisti e operai. “È un coordinamento, possiamo anche definirlo un gruppo, formato principalmente da giovani ma non mancano professionisti di vari settori, dalla sanità alla formazione e fino al sociale, che hanno lunga esperienza. C’è una rappresentanza di operai, che sono poi quelli che vivono le fatiche giornaliere per vivere. L’intento – dice Balbo – è di occuparsi principalmente di problematiche sociali, guardare ai problemi della comunità, la cui socialità è moribonda per non dire altro. Vogliamo individuare percorsi che possano dare vigore e speranza a persone che ne hanno bisogno, per risollevare le sorti e superare un abbandono evidente, basta fare un giro per le vie della città”. Del coordinamento fanno parte Il coordinamento è formato da Valentina Pettinato, Giusy Trainito, Giusy Marsana, Melania Balbo, Martina Buttiglieri, Alessandra Donzella, Giorgia Radduso, Rita Budano, Lorena Marsana, Lucia Marazzotta, Anselmo Lo Bartolo, Enzo Cannizzo, Rocco Boccadifuoco, Luigi Famà, Piero Caltavituro, Rocco Tabbi, Luigi Accardi, Giovanni Ristagno, Luigi Labbate e Giuseppe Strazzeri. “Nessun componente ha tessere di partito né ci saranno ingerenze politiche specie sull’attuale classe dirigente che governa la città. Semmai, chiederemo il supporto e la collaborazione per portare avanti iniziative e progetti che verranno ideati, elaborati e condivisi da tutti i componenti del gruppo. Abbiamo già richieste di adesioni – aggiunge Balbo – e quindi nel prossimo futuro ci allargheremo, come è giusto che sia, per dare la possibilità a chi vuole spendersi, a chi vuole proporre buone idee da realizzare, di avere collaborazione da tutti perché i percorsi vadano a compimento. In questi mesi, ci sarà una strutturazione del gruppo e del coordinamento che accoglierà tutti quelli che si vogliono spendere e avranno energie per farlo. Guardiamo fin da ora alle categorie che hanno maggiore necessità di assistenza e di attenzione. Quindi pensiamo agli anziani, che rappresentano ancora oggi la categoria più numerosa a Butera, agli adolescenti, che oltre la strada non hanno nulla a cui aggrapparsi cadendo spesso in comportamenti che danneggiano la loro salute. Ci rivolgiamo alla formazione, fondamentale per creare una visione di una società sana, pulita, fuori dai compromessi del malcostume. Vogliamo creare una visione virtuosa di ciò che si vuole essere domani”.